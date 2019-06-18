"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского

Сеть свирепствует через заявление Зеленского во Франции. Фото с открытых источников.

Заявление президента Владимира Зеленского во Франции о том, что украинки являются одним из брендов страны, возмутила пользователей соцсетей.

Украинцы требуют извинений от Зеленского, а также запустили флешмоб с хэштегом #ятобинебренд, #я_не_бренд, #янетуристичнийбренд, #самтитуристичнийбренд.

К флешмобу присоединились мужчины, женщины, женщины-военные, жены и матери воинов АТО, общественные деятели.

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Сьогодні президент образив українських жінок туристичним брендом. #ЯНеБренд



Свою жінку може обзивати проституткою. — sana🙌 (@sana1snow) 17 червня 2019 р.

#янебренд

Я тут диплом пишу про туристические объекты Украины. Похоже, пора еще один в общий список вносить. — Наталия Чемериченко (@Chemerichka) 17 червня 2019 р.

#ятобінебренд#працюйкурво , а не ляпай своїм паскудним ротом помиї.

Я дружина, мама і просто людина, яка, на відміну від тебе та твоїх гієн, поважає і любить свою країну. #зеленськийідивсраку pic.twitter.com/cOAZWcWaav — червона шапка (@rosakatzman) 17 червня 2019 р.

І поки верхівка вважатиме когось товаром на рівні з каштанами і шаурмою, поки досягненнями будуть тіла гарних українок, а цікавинками - те, що з ними можна зробити, то туристи вважатимуть нас "дівчатками зі сходу", легковажними й "завжди готовими".#янетуристичнийбренд — сігрід. (@Darkest_Road) 17 червня 2019 р.

Президент Украины во время официального визита во Францию ​​заявил, что "всегда было представление всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IТ-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.