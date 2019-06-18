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вторник, 18 июня 2019 11:25

"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского

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&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Сеть свирепствует через заявление Зеленского во Франции. Фото с открытых источников.

Заявление президента Владимира Зеленского во Франции о том, что украинки являются одним из брендов страны, возмутила пользователей соцсетей.

Украинцы требуют извинений от Зеленского, а также запустили флешмоб с хэштегом #ятобинебренд, #я_не_бренд, #янетуристичнийбренд, #самтитуристичнийбренд.

К флешмобу присоединились мужчины, женщины, женщины-военные, жены и матери воинов АТО, общественные деятели.

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Президент Украины во время официального визита во Францию ​​заявил, что "всегда было представление всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IТ-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.

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18
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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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