"Пробовал работать охранником, но случались приступы" - Олег Бигуняк просит о помощи

Мужчина сам воспитывает 14-летнюю дочь. Средств на лечение и жизнь не хватает

38-летний Олег Бигуняк из Тернополя просит помочь собрать средства на лечение. 16 лет назад у мужчины диагностировали расстройства адаптации со склонностью к невротическим формам реагирования. С тех пор вынужден ежедневно принимать лекарства и трижды в год проходить курс лечения.

"Я сам воспитываю 14-летнюю дочь Диану. Сложности со здоровьем добавляют проблем. Недостаток воздуха развился из-за нервного напряжения после развода с женой. С Дианой снимаем комнату в общежитии. Работаю дворником. Получаю минимальную зарплату и социальную помощь на Диану", - рассказал Gazeta.ua Олег Бигуняк.

Человек не может оформить пенсию по инвалидности, потому что с данным заболеванием можно устраиваться на работу.

"Пробовал работать охранником, но случались припадки. Работникам было страшно. Поэтому уволился. С тех пор устроился дворником мои приступы никто не видит. Они случаются от перепада погоды, нервного или физического перегрузки. Приходится постоянно принимать лекарства. Моей зарплаты и помощи от государства на ребенка катастрофически не хватает на жизнь. Буду благодарен всем за любую помощь ", - говорит мужчина.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка - 5168 7426 0160 6845, Бигуняк Олег Сергеевич.