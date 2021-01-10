Пробка на 10 км и очереди на подъемники: как выглядит локдаун в Буковеле

На лыжном курорте Буковель настоящий аншлаг.

Люди не придерживаются социальной дистанции и массово нарушают карантин. Об этом сообщает Politerno.

На кадрах заметно толпы людей, которые не соблюдают условий локдауну.

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Сообщается также, что пробки на подъезде к курорту достигали до 10 км.

Украинцы неоднозначно отреагировали на ситуацию с переполненным курортом - люди опасаются, что такой бум может откликнуться новым ростом числа заболеваний.

По состоянию на 10 января ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. Населения наблюдается в Николаевской (423,2), Запорожской (381,8) и Черкасской области (350,8).