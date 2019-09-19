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четверг, 19 сентября 2019 07:57

Приятель минера моста в Киеве рассказал подробности о нем

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Приятель минера моста в Киеве рассказал подробности о нем
Приятель мужчины, который угрожал взорвать киевский мост рассказал, что он был патриотом. Фото: depo.ua

Роман Семисал, приятель Алексея Белька, который угрожал взорвать мост в Киеве рассказал, что он был патриотом.

Они познакомились в военкомате. Белько пришел с двумя флагами: украинским и татарским, пишет Роман Семисал в Facebook.

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"Он был решительно настроен на войну, много не говорил, сказал, что служил в морской пехоте и теперь хочет быть снайпером. Спросил меня, не хочу ли я работать с ним в снайперской паре. Я тоже понравился Алексею, ибо: во-первых - сказал, что у него хорошая жена (помню, как они целовались перед отправкой), а во-вторых - из всего вагоны не пьянствовали только двое - Алексей и я. На Яворивском полигоне, где нас готовили к фронту, как гранатометчиков, Алексей узнал, что где-то рядом тренируются десантники, вышел на нужных людей, и через несколько дней его забрали в десантуру. Он был рад и горд за этого. Мы обнялись и пожелали друг другу удачи на фронте", - пишет Семисал.

Семисал считает, что патриоту Бельку изменила Родина.

Бывший военнослужащий, который пытался взорвать мост Метро в Киеве может получить пожизненный срок.

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