Притула заявил о выходе из "Варьяты-шоу" и завершении карьеры актера

Я выхожу из коллектива и как глава, и как редактор, и как актер - Притула. Фото: Reuters

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула, который недавно объявил о своем намерении принять участие в выборах мэра Киева, сегодня объявит о выходе из проекту "Варьяты-шоу".

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Чтобы закрыть вопрос о сочетании творческой работы с политической деятельностью, раз и навсегда, я объявлю о своем выходе из" Вар'яти-шоу "и окончания своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно делать, несмотря на то, что я десять лет отдал этому коллективу и развития русскоязычного юмора ", - отметил Притула.

По словам Притулы, его "лебединой песней" в проект станут съемки в последнем сезоне "дурака" на "Новом канале".

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"После чего ребята пойдут в самостоятельное плавание, я исхожу из коллектива и как глава, и как редактор, и как актер", - рассказал он.

Стоит отметить, что проект "Варьяты-шоу" появился в 2010 году в Тернополе. Первое выступление состоялся 28 мая 2010 года под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу" Варьяты ". 2 ноября 2016-го состоялась премьера телеверсии шоу в эфире" Нового канала ".

11 августа Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос". Он отметил, что хочет и может сделать Киев успешн