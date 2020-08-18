За этим орденом стоят десятки тысяч людей со всего мира, которые стали крепким плечом поддержки украинской армии - Притула. Фото: Facebook

Украинский телеведущий, волонтер, актер Сергей Притула получил орден "За Заслуги III ст".

Об этом сообщил сам Притула на своей странице в Facebook.

"Преодолев путь в 8.5 месяцев и дистанцию ​​из офиса президента в КГГА, сегодня орден" За Заслуги III ст "добрался до того, кто вписан в орденскую книжку.

И несмотря на то, что там только одно имя и фамилия, по этому орденом стоят десятки тысяч людей со всего мира, которые стали крепким плечом поддержки украинской армии.

Вместе мы - активная большинство! Если кто-то хочет называть нас "воинственной меньшинством", то должен разочаровать. Нас же большинство! Хотите в этом убедиться? Добро пожаловать в Киев 24 августа на Марш Защитников!

Поблагодарить нашей Армии - нашим ребятам, нашим друзьям и однколасникам, нашим знакомым с института, с нашего двора или улицы, села или города, поблагодарить десяткам тысяч наших защитников Слава Украине! ", - отметил волонтер.

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5 декабря 2019, в Международный день волонтера, президент Владимир Зеленский своим указом присудил орден "За заслуги" 25 людям, в том числе и Сергею Притуле (III степени). Притула занимается волонтерской поддержкой украинских военных после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.