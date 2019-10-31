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четверг, 31 октября 2019 22:32

Пристайко сказал, когда состоится встреча в нормандском формате

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Пристайко сказал, когда состоится встреча в нормандском формате
Пристайко заявил, что нормандский саммит может состояться в ноябре. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что нормандский саммит состоится в ноябре.

Как отмечается, для проведения встречи в нормандском формате нужно закончить разведения сил на Донбассе. Об этом Пристайко рассказал в интервью ТСН.

"Подготовка к саммиту "нормандской четверки" происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались, - согласовали "формулу Штайнмайера". И второй вопрос - это разведение в трех участках. Вы помните, что мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того останется еще один участок - Петровское", - сказал он.

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По его словам, это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры нормандской четверки собрались. На это может уйти несколько недель и возможно уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть только два условия для проведения нормандского саммита - согласование "формулы Штайнмайера" и разведения войск на трех участках Донбасса.

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