Приобрел кружку за 450 евро

Политолог Константин Бондаренко коллекционирует масонские артефакты. Фото: предоставлено Константином Бондаренко

Более сотни масонских артефактов собрал политический консультант Константин Бондаренко.

В интервью Gazeta.ua рассказал, как пополнил коллекцию.

"Год назад в Вене приобрел масонскую кружку XIX века за 450 евро. Я начал думать, надо, а жена настояла: "Будешь жалеть, что не взял", - вспомнил мужчина.

Когда-то Константин Бондаренко интересовался историей масонства. Борьбе масонов и иллюминатов вокруг Украины посвящен и его роман "Свет, или Жрецы пустоты".

"Уже несколько лет коллекционирую кубки, кольца, значки, мастерка, фартуки. Покупаю на блошиных рынках в Европе и в антикварных магпзинах", - добавил он.

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Константину Бондаренко 50 лет. С 1997 года профессионально работает как политолог и аналитик. Сегодня - руководитель фонда "Украинская политика". Консультирует украинских политиков и одну из политических сил Австрии. Автор 8 научно-публицистических и прозаических книг.

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