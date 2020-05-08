Принцесса Анна обратилась к жителям Украины

Британская принцесса написала обращение к жителям Украины. Фото: Reuters

Дочь британской королевы Елизаветы II, принцесса Анна написала обращение к жителям Украины и других народов бывшего СССР.

Это произошло по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе. Заявление принцессы Анны опубликовала пресс служба посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, ознаменовала завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы", - говорится в обращении.

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Принцесса подчеркнула, что хочет выразить уважение ветеранам и всем народам бывшего СССР.

"Крайне важно, чтобы мы признали невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза. Мало кто боролся более отважно и узнал больше страданий ради победы", - сообщила принцесса Анна.

Сейчас живые могут "черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру в плечо друга", отметила принцесса.

Министерство по делам ветеранов совместно с благотворительным фондом "Let`s help" и Укрпочтой инициировали проведение акции "Скажи спасибо ветерану на расстоянии". "Поздравить ветеранов, даже в режиме карантина, может каждый желающий, не выходя из дома.