Принцесса Анна обратилась к жителям Украины

Дочь британской королевы Елизаветы II, принцесса Анна написала обращение к жителям Украины и других народов бывшего СССР.
Это произошло по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе. Заявление принцессы Анны опубликовала пресс служба посольства Великобритании в Украине в Facebook.
"Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, ознаменовала завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы", - говорится в обращении.
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Принцесса подчеркнула, что хочет выразить уважение ветеранам и всем народам бывшего СССР.
"Крайне важно, чтобы мы признали невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза. Мало кто боролся более отважно и узнал больше страданий ради победы", - сообщила принцесса Анна.
Сейчас живые могут "черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру в плечо друга", отметила принцесса.
Министерство по делам ветеранов совместно с благотворительным фондом "Let`s help" и Укрпочтой инициировали проведение акции "Скажи спасибо ветерану на расстоянии". "Поздравить ветеранов, даже в режиме карантина, может каждый желающий, не выходя из дома.
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