Принц судится со своим сыном из-за продажи замка

Немецкий принц Эрнст Август, глава Ганноверского королевского дома, подал в суд на собственного сына. Эрнст Август-младший втайне от отца продал фамильный замок Мариенбург, который принадлежал семье 154 года.

Об этом пишет MailOnline. Издание сообщает, что в 2004 году принц Ганноверский передал своему сыну в собственность несколько крупных объектов недвижимости, в том числе и Мариенбург. В 2018 году Август-младший понял, что содержание и реставрация замка обходятся ему слишком дорого и продал его правительству Германии за 1 евро, ничего не сказав семье.

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Вместе с замком правительству отошли около ста старинных картин, фамильные драгоценности, антикварная мебель и скульптуры.

Оспорить сделку отец Августа-младшего намерен в суде.

"Бундестаг уже проголосовал на выделение 14 млн евро на реконструкцию замка, так что правительство, видимо, считает его полностью своим", - говорится в сообщении.

Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет.