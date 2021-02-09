Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет

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Имение британского застройщика-миллионера Патрика Дитера за $64 млн придется снести в течение 18 месяцев и заплатить штраф в размере $550 тыс.

Миллионер забыл спросить разрешение на строительство и проигнорировал судебные запреты, сообщил Business Insider.

Общая площадь резиденции Дитера - 10 тыс. кв. м. На территории поместья 18 спален, 2 вертолетные площадки, бассейн и сад.

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Он с женой сначала хотел приобрести виллу в итальянской Тоскане, но потом решил построить собственное имение неподалеку от Ниццы.

"Это судебное решение не является эпилогом дела. Даже идея сноса поместья, которое является архитектурным шедевром, немыслимая и глупая. Мы будем бороться, чтобы этого избежать", - заявил адвокат Дитера и сообщил, что дело передадут в Европейский суд по правам человека.

Миллионер Патрик Дитер построил имение между 2000 и 2011 годах. 2009-го соседи подали на него в суд. Они жаловались на шум в резиденции в течение многих лет. В марте 2019 года суд постановил, что имение построили в лесной зоне без разрешения.