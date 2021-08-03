Приметы и традиции 3 августа: сегодня узнаем, будет ли зима ранней

На Онуфрия Молчаливого проветривали и просушивали кладовые для хлеба. Фото: pixabay.com

Народный праздник Онуфрий Молчаливый отмечается 3 августа. В этот день чтится святой Онуфрий Печерский.

Он жил в XII веке в Антониевых пещерах. Был монахом Киево-Печерского монастыря. Там же и находятся его останки.

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Сегодня наши предки ладили закромы, готовили в кладовых места для зерна. В память Онуфрия Молчаливого пытались все делать молча. Ни одного лишнего слова не произносилось, а если уж и надо было что-то сказать, пытались обойтись одним-двумя словами, не больше.

Традиционно на Онуфрия Молчаливого хозяева проверяли свои кладовые - не прогнулась где-то доска, или целая кровля, все ли гвозди целые, не заржавели ли, особенно там, где было отведено место для хранения зерна. Запускалась кошка, чтобы поймать мышей и крыс. И, напоследок, кладовые хорошо проветривали и просушивали, чтобы хлеб в закромах не испортился при хранении и сохранился до нового урожая.

Приметы 3 августа

Если ночь на Онуфрия Молчаливого свежая и прохладная, значит, зима наступит рано и будет холодной и длинной.

Если утром выпало много росы, то не ждите хорошего урожая льна.

3 августа православные христиане отмечают День святого Иезекииля. Святой жил в шестом веке до Рождества Христова. Он был пророком и имел два важных видения - о храме Господа, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь.