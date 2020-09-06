Придумали способ защиты заключенных от пыток

На работников тюрем оденут видеорегистраторы. Фото: glavcom.ua

В украинских тюрьмах работников заставят носить видеорегистраторы. Такую инициативу внес Офис генпрокурора для повышения защиты пострадавших от пыток в местах несвободы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Теперь работники не смогут применять меры принуждения в отношении заключенных. Сейчас персонала предоставлено лишь право использовать дополнительные технические средства.

Также в Офисе генпрокурора предлагают изменить порядок перемещения в другие учреждения лиц, находящихся в следственных изоляторах. Кто стали жертвами насилия со стороны администрации этих мест несвободы.

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"Перемещение должно осуществляться исключительно на основании постановления следователя или прокурора, осуществляющих расследование по таким фактам, и не должно требовать разрешения со стороны других должностных лиц", - считают в ведомстве.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в стране должно остаться лишь две тюрьмы. Это если не считать СИЗО. Они необходимы в каждом крупном городе, потому что следствие будет происходить, досудебное расследование, и надо будет куда-то людей определять. По его словам, это очень долгий период, постепенное сокращение необходимо.