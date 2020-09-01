Причиной вспышки Covid-19 являются массовые мероприятия - Ляшко

Ляшко объяснил причины массового заражения. Фото: Лига

Причиной массовых вспышек Covid-19 в Украине массовые мероприятия, не связанные с производственными процессами.

"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности празднование дней рождения, свадьбы, или праздников, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных деревень или городов. И происходят обширные контакты. И после этого оказывается кто-то инфицирован - и пошла такая цепочка передачи инфекции", - cказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания "UA: Первый".

Сейчас главная задача - предотвратить распространение коронавируса именно там, где есть большие скопления людей, и где это не связано с производственными процессами.

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В Украине за последние сутки зарегистрировано 2141 случай заражения коронавируса, с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.