При помощи карантина нам удалось избежать итальянского сценария - Ляшко

Ляшко рассказал о карантинных мероприятиях. Фото: 24 канал

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что благодаря карантину Украине удалось не допустить повторения ситуации в Италии, когда они сортировали людей и решали кому оказывать помощь.

Карантин в Украине был введен для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на случаи коронавирусной болезни, сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. Два месяца карантина дали результат", - заявил он.

По его словам, на сегодня в Украине есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается.

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Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.