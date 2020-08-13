"Президент не может так делать" - Айвазовская об агитации со стороны Зеленского

Ольга Айвазовская: Децентрализация дает возможность не перекрывать пустые бюджеты и плохие дороги риторикой о НАТО и ЕС. Фото: Тарас Подолян

На местных выборах партии делать ставку на регионы, где должны поддержку. В некоторых парламентские силы даже не планируют выдвигать кандидатов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит председатель правления общественной организации "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Агитация будет фокусироваться на национальных темах. Децентрализация дает возможность не перекрывать пустые бюджеты и плохие дороги риторикой о НАТО и ЕС. Ранее 50 процентов повестки дня местных выборов приходилось на внешнюю политику, которая не в компетенции местных властей. Акцентировать на инфраструктурных проектах. Граждане хотят видеть ремонт дорог, площадки у себя во дворе", - объясняет експертка.

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По ее словам, некоторые парламентские партии работают централизованно, конкретные нардепы курируют регионы.

"Они привлекают людей в местные команды. Это не всегда плохо. Народный депутат - политическая фигура, а не госслужащий. Но как вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров может возглавлять запорожскую областную организацию "Слуги народа"? Член правительства не должен заниматься одной политической силой, это - конфликт интересов и административный ресурс. Зеленский публично говорит, какого кандидата будет поддерживать на выборах городского головы Киева. Президент не может так делать", - отмечает координаторка ОПОРЫ.

Полное интервью с Ольгой Айвазовской читайте в журнале "Країна" от 13 августа.

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября.