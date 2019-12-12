Президент Эстонии объяснила, почему подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что подарила велосипед своему коллеге Владимиру Зеленскому ради рекламы.
"Это не было шуткой. Велосипед эстонского производства. Подарили в рекламных целях, чтобы сделать промоушен своего продукта. Ну а кому еще дарить велосипед, как не Зеленскому", - ответила Керсти Кальюлайд блоггеру Денису Казанскому.
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Во время визита в Эстонию президент Украины Украины Владимир Зеленский получил в подарок велосипед.
Подарок с дарственной надписью ему преподнесла президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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