Президент Эстонии объяснила, почему подарила Зеленскому велосипед

 
Ексклюзивы
1/5
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 1962
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 5499
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1800
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 4500
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2133
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 783
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4455
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10323
Фото
Все фото
5
8
3
6
14
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
&quot;Красные линии для Зе&quot;: На Майдане собрались на всеукраинское вече
"Красные линии для Зе": На Майдане собрались на всеукраинское вече
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Видео
Все видео
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Путин пытается купить дешевым газом популистскую украинскую власть и жадных олигархов
Путин пытается купить дешевым газом популистскую украинскую власть и жадных олигархов
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1962
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10323
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2655
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2772
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6975
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 990
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
четверг, 12 декабря 2019 10:49

Президент Эстонии объяснила, почему подарила Зеленскому велосипед

  Комментировать
Президент Эстонии объяснила, почему подарила Зеленскому велосипед
rubryka Президент Эстонии объяснила, почему подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что подарила велосипед своему коллеге Владимиру Зеленскому ради рекламы.

"Это не было шуткой. Велосипед эстонского производства. Подарили в рекламных целях, чтобы сделать промоушен своего продукта. Ну а кому еще дарить велосипед, как не Зеленскому", - ответила Керсти Кальюлайд блоггеру Денису Казанскому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского

Во время визита в Эстонию президент Украины Украины Владимир Зеленский получил в подарок велосипед.

Подарок с дарственной надписью ему преподнесла президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Эстонии объяснила, почему подарила Зеленскому велосипед». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Поединок Кличко оживился после финального гонга

Ценность украинского храма признали в мире

Показали новый вид связи

Назвали пол, который в большей опасности перед бронхиальной астмой

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 33337
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 22330
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 12303
&quot;Не надо здесь кивать головой&quot; - Зеленский отчитал Лаврова
"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова 1 Просмотров: 10099
Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине
Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине 1 Просмотров: 9774
Общество
Високосный 2020 год: когда лучше жениться и рожать детей
Високосный 2020 год: когда лучше жениться и рожать детей
 Просмотров: 468
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
5
 Просмотров: 216
Гороскоп на 12 декабря: в чью жизнь придет любовь
Гороскоп на 12 декабря: в чью жизнь придет любовь
 Просмотров: 1350
Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах
Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах Просмотров: 135
Российский телеканал снял с эфира сериал "Слуга народа"
Российский телеканал снял с эфира сериал "Слуга народа" Просмотров: 711
Больше всего комментируют
8
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
2
Адвокат Порошенко прокомментировал открытие нового дела
2
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
1
Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине
Голосов: 47491
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua