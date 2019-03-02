Предупредили об опасной ситуации в Карпатах

В горах Ивано-Франковской области высока опасность схода лавин. Туристам следует воздержаться от походов.
"По данным Укргидрометцентра, 4 марта, в связи с оттепелью, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ДСНС.
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На Закарпатье во время спуска с Говерлы потерялись двое туристов - мужчина и женщина. Спасатели узнали об этом 28 февраля около 20:00. Продолжаются поиски.
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