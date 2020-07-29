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среда, 29 июля 2020 01:14

Представительство президента в Крыму атаковали хакеры ФСБ

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Представительство президента в Крыму атаковали хакеры ФСБ
Обезвредили кибератаку на представительство президента Украины в Крыму. Фото: Цензор

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму сообщило о кибератаке на ведомство, "организованной хакерскими группировками, подконтрольными ФСБ России".

"Кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности представительства. Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - отметили в пресс службе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сайт СБУ возобновил работу

Ранее сообщалось, что официальное интернет-представительство президента Украины Владимира Зеленского возобновило работу после многочасового сбоя. Сайт был недоступен с 15:00. При переходе на главную страницу президента появлялось сообщение "не удается получить доступ к сайту".

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