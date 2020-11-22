Председатель ОГА хотел попасть на избирательный участок без паспорта

В Ужгороде председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров хотел попасть на избирательный участок № 210748 с помощью приложения "Дія", потому что не имел при себе паспорта.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА. Действующий глава администрации пришел на участок около 18:00 и хотел зарегистрироваться во время голосования, не имея при себе паспорта.

"Закарпатская команда ОПОРЫ констатирует, что Алексей Петров, как глава ОГА, не имел оснований находиться на участке, поэтому его намерение зарегистрироваться на УИК во время голосования является признаком нарушения законодательства", - сообщили в ОПОРЕ.

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