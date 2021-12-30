"Празднуйте спокойно" - СНБО успокоил украинцев относительно российских войск на границе

Данилов считает, что самое главное для России – дестабилизация внутренней ситуации в Украине. Фото: rnbo.gov.ua

По состоянию на сегодняшний день открытой угрозы со стороны России в отношении Украины нет.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Отдыхайте спокойно, празднуйте. Мы не видим прямой угрозы для нашего государства", - сказал Данилов.

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Также секретарь СНБО убежден, что большого скопления войск на границе с Россией нет, как об этом пишут западные СМИ.

"Мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных. Но мы все отслеживаем все, что касается нашей границы. Мы четко отдаем себе отчет, что там происходит. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить", - отметил Данилов.

По словам Данилова, первоочередной задачей России является дестабилизация ситуации в Украине.

Три стратегических разведчика НАТО работали сегодня, 30 декабря, над Черным морем и восточными районами Украины.