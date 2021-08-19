Праздники 20 августа: кого сегодня почитают в церкве

20 августа церковь чтит двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с историей праздника.

Пимен Многоболезненный родился в XI веке, с детства был больным и слабым ребенком. Он умолял отца и мать отнести его в Киево-Печерский монастырь. Родители послушались и, придя в обитель, начали молиться о выздоровлении сына. Однако сам Пимен просил Господа о другом - о продлении страданий, а также о постриг его в монашество. Обряд пострижения над ним, по преданию, сделали ангелы, и когда несколько жителей монастыря вышли к Пимену, они нашли его уже одетым в монашескую одежду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена

Автор: kyiv-pravosl.info

Преподобный много лет провел в тяжелой болезни, но однажды сам исцелил одного монаха, такого же немощного, как он. В обмен он взял с брата слово служить больным до самой смерти. Однако монах был ленив в служении, и его снова настигла болезнь. Тогда Пимен вновь вылечил его - с тем же наставлением. За три дня до смерти Пимен выздоровел и попрощался со всей братией.

Мученик Марин жил во времена римских императоров Валериана и Галлиена III в. По преданию, вдохновленный пламенной любовью к Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище он разрушил жертвенник и при всех исповедал себя христианином. Святого казнили язычники, отрубив ему голову.

Автор: azbyka.ru

20 августа в народе на честь двух святых отмечали праздник Марины-Пимены. В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Сегодня по традиции готовили и подавали на стол пироги с малиной.