Праздника 24 июня: кого сегодня чтим и что запрещено делать

В городе Иераполь празднике своей молитвой убили огромную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству. Здесь святые Варфоломей и Филипп по злобе языческих жрецов были схвачены и после побоев осуждены на распятие. Как только празднике распяты, начался страшное землетрясение, земля поглотила правителя города и жрецов со множеством язычников. Другие напуганы, стали снимать апостолов с крестов. Апостола Варфоломея сняли живым, а апостол Филипп уже умер, и его с честью похоронили.

Автор: svsobor.com Сегодня чтим память святых апостолов Варфоломея и Варнавы

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Затем апостол Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу многих язычников. С евангельской вестью он посетил Великую Армению, где жрецы, видя храмы языческих богов пустеют, побудили брата царя погубить проповедника.

Святой апостол Варнава относится к числу семидесяти учеников Иисуса Христа. Он родился на Кипре в богатой еврейской семье из рода левитов, получил хорошее богословское образование в Иерусалиме, познакомился там с Савлом, впоследствии стал апостолом Павлом. Звали его Иосия, а прозвище Варнава - "сын утешения" - он получил за свою доброту.

После смерти Учителя он продал все, что имел, и целиком посвятил себя проповеди христианства. Долгое время он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях: вместе они побывали на Кипре, в Пергии, проповедовали в Антиохии.

Апостола Варнаву считают основателем киприотский церкви.

Тропарь апостолов Варфоломея и Варнавы

Язык огнедохновен в силе Духа приемше, во плоти пришедшее Слово проповедаете всюду, Егоже ради ов во главу усечен, ов же камением побиен, и есте апостольскому лику украшение, Варфоломее и Варнаво, темже память вашу почитаем и просим: молите Христа Бога подати нам грехов оставление.

Сегодня нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла. Нельзя давать в долг, а также самому просить у кого-то деньги. Нельзя поддаваться вредным привычкам, а также пить алкоголь. Нельзя есть жирную и вредную пищу.

По народному календарю 24 июня отмечается День Варфоломея и Варвары. С сегодняшнего дня начинает укорачиваться день и увеличиваться ночь. Считалось, что в этот день нельзя рвать траву, и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила.