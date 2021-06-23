Праздника 24 июня: кого сегодня чтим и что запрещено делать

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 216
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 981
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 234
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 558
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1494
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 684
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 549
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 648
Фото
Все фото
10
6
10
3
6
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
&quot;Клубничный месяц&quot;: когда наблюдать последнее суперлуние года
"Клубничный месяц": когда наблюдать последнее суперлуние года
День Ангела 23 июня - как удачно поздравить именинников
День Ангела 23 июня - как удачно поздравить именинников
В вагоне Укрзализныци произошло ЧП
В вагоне Укрзализныци произошло ЧП
На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
Видео
Все видео
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Украину накрывает пыльная буря
Украину накрывает пыльная буря
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Украинский блогер для съемок видео подарил девочке iPhone и сразу забрал его
Украинский блогер для съемок видео подарил девочке iPhone и сразу забрал его
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 630
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 684
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1386
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 297
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 05:00

Праздника 24 июня: кого сегодня чтим и что запрещено делать

  Комментировать

В городе Иераполь празднике своей молитвой убили огромную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству. Здесь святые Варфоломей и Филипп по злобе языческих жрецов были схвачены и после побоев осуждены на распятие. Как только празднике распяты, начался страшное землетрясение, земля поглотила правителя города и жрецов со множеством язычников. Другие напуганы, стали снимать апостолов с крестов. Апостола Варфоломея сняли живым, а апостол Филипп уже умер, и его с честью похоронили.

Автор: svsobor.com
  Сегодня чтим память святых апостолов Варфоломея и Варнавы
Сегодня чтим память святых апостолов Варфоломея и Варнавы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именинники 24 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

Затем апостол Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу многих язычников. С евангельской вестью он посетил Великую Армению, где жрецы, видя храмы языческих богов пустеют, побудили брата царя погубить проповедника.

Святой апостол Варнава относится к числу семидесяти учеников Иисуса Христа. Он родился на Кипре в богатой еврейской семье из рода левитов, получил хорошее богословское образование в Иерусалиме, познакомился там с Савлом, впоследствии стал апостолом Павлом. Звали его Иосия, а прозвище Варнава - "сын утешения" - он получил за свою доброту.

После смерти Учителя он продал все, что имел, и целиком посвятил себя проповеди христианства. Долгое время он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях: вместе они побывали на Кипре, в Пергии, проповедовали в Антиохии.

Апостола Варнаву считают основателем киприотский церкви.

Тропарь апостолов Варфоломея и Варнавы

Язык огнедохновен в силе Духа приемше, во плоти пришедшее Слово проповедаете всюду, Егоже ради ов во главу усечен, ов же камением побиен, и есте апостольскому лику украшение, Варфоломее и Варнаво, темже память вашу почитаем и просим: молите Христа Бога подати нам грехов оставление.

Сегодня нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла. Нельзя давать в долг, а также самому просить у кого-то деньги. Нельзя поддаваться вредным привычкам, а также пить алкоголь. Нельзя есть жирную и вредную пищу.

По народному календарю 24 июня отмечается День Варфоломея и Варвары. С сегодняшнего дня начинает укорачиваться день и увеличиваться ночь.

Считалось, что в этот день нельзя рвать траву, и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Праздника 24 июня: кого сегодня чтим и что запрещено делать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 8622
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 8372
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6318
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6102
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 4986
Общество
Вакцина от Covid-19 компании Moderna поменяла свое название
Вакцина от Covid-19 компании Moderna поменяла свое название Просмотров: 54
Именинники 24 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка
Именинники 24 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка Просмотров: 63
Вакцинироваться от Covid-19 можно без декларации с семейным врачом - МОЗ
Вакцинироваться от Covid-19 можно без декларации с семейным врачом - МОЗ Просмотров: 27
Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме
Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме Просмотров: 198
СНБО провел заседание по штамму коронавируса "Дельта": что решили
СНБО провел заседание по штамму коронавируса "Дельта": что решили Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 56524
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть