Праздник Веры, Надежды, Любви: чего категорически нельзя делать в этот день

Сегодня, 30 сентября, отмечают День памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Автор: Униан Сегодня отмечают праздник Веры, Надежды, Любви от чего отказаться в этот день

В этот день девушки с такими именами празднуют именины, день ангела. В этот день их принято поздравлять с днем ​​ангела, а также дарить подарки, в частности, иконы, ладанки и различные сладости, пишет unian.

По преданию, в начале 2 века в Риме жила праведная христианка по имени София, в которой было три дочери, их в переводе с греческого на старославянский язык звали Вера, Надежда, Любовь.

Мать воспитывала дочерей в вере и христианской вере, о чем узнал император Адриан. И тут начались гонения семьи за их веру. Он угрожал девушкам, но они от своего не отступились. Тогда император приказал подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам, а затем казнил их на глазах у несчастной матери.

На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - лишь 9 лет. Убитая горем мать София умерла через три дня на могиле своих дочерей.

Значение имен Вера, Надежда, Любовь и София

Значение имен - это вера во все светлое, доброе и хорошее, служение Богу; надежда на лучшее; любовь к ближнему своему. А имя София значит премудрость.

Считают, что родившийся 30 сентября девочка будет мудрой, справедливой, хорошей хозяйкой, матерью и женой.

Этот праздник еще называется в народе "вселенскими женскими именинами" или "бабьим праздником". Такое название оно получило, поскольку это утро женщины начинали с громкого плача. Этим будто отдавали дань памяти Софии, которая страдала и плакала за своими дочерьми.

Такой плач считается своеобразным оберегом: наши предки верили, что если в этот день хорошо выплакаться, то потом весь год ничего плохого уже не случится. Плач должно быть громким, чтобы наверняка отпугнуть зло от дома.

Принято также идти в церковь и молиться перед иконой святых, просить у них сил для укрепления веры, здоровья, благополучия и любви.

Мученицы Софии молятся о здоровье детей, лечение от женских заболеваний, за благополучное зачатие ребенка, а также о тяжелых потерях.

Праздник Веры, Надежды, Любови и Софии лучше провести в кругу самых близких людей, обмениваться хорошими новостями, играть с детьми, угощать их сладостями. Детям этого дня уделяется особое внимание, особенно девочкам.

Веры, Надежды, Любови и Софии: что нельзя делать в этот праздник

В этот день женщинам не рекомендуется ничего делать дома и на огороде. Под запретом в этот праздник и любые застолья, ведь повод в праздника трагический.

Также категорически запрещается проводить венчание и свадьбу. Не следует ссориться в День Веры, Надежды, Любови и Софии, ведь в этот день вся плохая энергия обязательно возвращается.

Поздравления с днем ​​ангела:

Искренне поздравляю тебя с замечательным праздником - Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

Автор: cultua.media Сегодня отмечают праздник Веры, Надежды, Любви от чего отказаться в этот день

Лучшие поздравления с днем ​​ангела Веры,

Здоровьечка, радости, счастья без меры,

Пусть судьба всегда тебе улыбается,

Все, что задумала, всегда сбывается!

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и каждое мгновение,

Пусть Надежды помогает,

Ангел покровитель!

Любовь! Ты верь в жизнь и будь собой.

Пусть время летит себе, а ты,

Как солнце ранней весной,

Цвети лучи золотым.

И пусть в глазах твоих открытых

Безудержная молодость буя,

И пусть несет тебя по миру

Жизнь бурное течение.

И всегда ангел-хранитель

Тебя защищает от беды,

Ты просто умей жизни радоваться

И по нему с улыбкой иди!

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София! В день твоих именин я искренне желаю тебе, чтобы твой ангел-охранник не отступал от тебя ни на шаг, чтобы он был твоим защитой и опорой! Пусть твоя жизнь будет спокойной и счастливой!

29 сентября поздравляли с днем ангела Людмил. Именно в этот день их ангел-хранитель как никогда внимателен к ним. Девушки с таким именем склонны сочетать в себе не всегда совместимы качества. Наряду с умом, сообразительностью и собранностью они также могут быть воспалительными и эмоциональными.