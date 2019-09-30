Праздник Веры, Надежды, Любви: чего категорически нельзя делать в этот день

Сегодня, 30 сентября, отмечают День памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
В этот день девушки с такими именами празднуют именины, день ангела. В этот день их принято поздравлять с днем ангела, а также дарить подарки, в частности, иконы, ладанки и различные сладости, пишет unian.
По преданию, в начале 2 века в Риме жила праведная христианка по имени София, в которой было три дочери, их в переводе с греческого на старославянский язык звали Вера, Надежда, Любовь.
Мать воспитывала дочерей в вере и христианской вере, о чем узнал император Адриан. И тут начались гонения семьи за их веру. Он угрожал девушкам, но они от своего не отступились. Тогда император приказал подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам, а затем казнил их на глазах у несчастной матери.
На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - лишь 9 лет. Убитая горем мать София умерла через три дня на могиле своих дочерей.
Значение имен Вера, Надежда, Любовь и София
Значение имен - это вера во все светлое, доброе и хорошее, служение Богу; надежда на лучшее; любовь к ближнему своему. А имя София значит премудрость.
Считают, что родившийся 30 сентября девочка будет мудрой, справедливой, хорошей хозяйкой, матерью и женой.
Этот праздник еще называется в народе "вселенскими женскими именинами" или "бабьим праздником". Такое название оно получило, поскольку это утро женщины начинали с громкого плача. Этим будто отдавали дань памяти Софии, которая страдала и плакала за своими дочерьми.
Такой плач считается своеобразным оберегом: наши предки верили, что если в этот день хорошо выплакаться, то потом весь год ничего плохого уже не случится. Плач должно быть громким, чтобы наверняка отпугнуть зло от дома.
Принято также идти в церковь и молиться перед иконой святых, просить у них сил для укрепления веры, здоровья, благополучия и любви.
Мученицы Софии молятся о здоровье детей, лечение от женских заболеваний, за благополучное зачатие ребенка, а также о тяжелых потерях.
Праздник Веры, Надежды, Любови и Софии лучше провести в кругу самых близких людей, обмениваться хорошими новостями, играть с детьми, угощать их сладостями. Детям этого дня уделяется особое внимание, особенно девочкам.
Веры, Надежды, Любови и Софии: что нельзя делать в этот праздник
В этот день женщинам не рекомендуется ничего делать дома и на огороде. Под запретом в этот праздник и любые застолья, ведь повод в праздника трагический.
Также категорически запрещается проводить венчание и свадьбу. Не следует ссориться в День Веры, Надежды, Любови и Софии, ведь в этот день вся плохая энергия обязательно возвращается.
Поздравления с днем ангела:
Искренне поздравляю тебя с замечательным праздником - Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
Лучшие поздравления с днем ангела Веры,
Здоровьечка, радости, счастья без меры,
Пусть судьба всегда тебе улыбается,
Все, что задумала, всегда сбывается!
В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и каждое мгновение,
Пусть Надежды помогает,
Ангел покровитель!
Любовь! Ты верь в жизнь и будь собой.
Пусть время летит себе, а ты,
Как солнце ранней весной,
Цвети лучи золотым.
И пусть в глазах твоих открытых
Безудержная молодость буя,
И пусть несет тебя по миру
Жизнь бурное течение.
И всегда ангел-хранитель
Тебя защищает от беды,
Ты просто умей жизни радоваться
И по нему с улыбкой иди!
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София! В день твоих именин я искренне желаю тебе, чтобы твой ангел-охранник не отступал от тебя ни на шаг, чтобы он был твоим защитой и опорой! Пусть твоя жизнь будет спокойной и счастливой!
29 сентября поздравляли с днем ангела Людмил. Именно в этот день их ангел-хранитель как никогда внимателен к ним.
Девушки с таким именем склонны сочетать в себе не всегда совместимы качества. Наряду с умом, сообразительностью и собранностью они также могут быть воспалительными и эмоциональными.
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