Праздник сала, фестиваль свадьбы и звездные концерты: юбилейная Сорочинская ярмарка приглашает гостей

Автор: Фото yarmarok.in.ua Юбилейный Сорочинская ярмарка приглашает гостей

Национальная Сорочинская ярмарка 2018 года пройдет с 21 по 26 августа традиционно в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Официальное открытие запланировано на 21 августа в 11:00.

"2018 год для нас особенный, ведь 20 лет назад впервые заработал проект возрождения Сорочинской ярмарки. Имеем несколько десятков сюрпризов для посетителей, но раскроем только некоторые. Впервые начинаем тематическую аллею, на которой будут представлены лучшие украинские производители вина и меда. Из Гомеля с Беларуси приедут производители трикотажа и натуральных тканей из льна", - рассказала Светлана Свищева, руководитель проекта.

Сорочинскую ярмарку каждый год посещает не менее полумиллиона человек.

"Традиционно пригласили президента, спикера и премьера, депутатов и до 70 представителей дипломатических миссий в Украине. В целом за 20 лет ярмарку посетили гости из 50 стран мира, все первые люди страны посещали праздник. Но придерживаемся правила - Сорочинская ярмарка остается без политики, ведь люди должны отдыхать, покупать, продавать, наслаждаться жизнью и, прежде всего, объединяться".

В рамках ярмарки состоится всеукраинский фестиваль народного творчества "Ярмаринка". Примет 7 тыс. участников.

"Народные коллективы соглашаются на ярмарку и приходится выбирать лучших. Вечерняя концертная программа собирает самых популярных артистов страны. Сочетание культуры, экономики и традиций дало возможность попасть на конкурс Книги рекордов Украины как масштабный ярмарочное мероприятие".

Во время ярмарки народные умельцы проведут более 15 мастер-классов.

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"Впервые художники со всей Украины будут рисовать картины на гоголевскую тематику во время ярмарки. Презентуют свои работы, покажут мастерство и научат желающих. Также впервые состоится фестиваль-конкурс украинской свадьбы, во время которого будет презентация всех видов свадьбы в аутентичной одежде, традициях и обрядах из разных уголков страны. Традиционно проведем праздник сала, конкурс девичьей красоты, казацкого гопака и разнообразные кулинарные и культурные конкурсы с развлечениями".

Автор: Фото yarmarok.in.ua Юбилейный Сорочинская ярмарка приглашает гостей

За годы существования ярмарки вдвое увеличилось количество дней проведения.

"Каждый год есть существенные изменения и улучшаем сервис. Если раньше гоголевские герои были только на открытии и закрытии ярмарки, то сейчас актеры работают каждый день. За 20 лет вырастили не одно уникальное поголовье украинских волов. Они стали одним из символов ярмарки. Это сильные и полудикие животные, которые генетически должны получать большую физическую нагрузку. Также толпа их может спугнуть, поэтому приходится много работать над их воспитанием".

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Не случайно символом ярмарки выбрали мельницу, ведь только на территории села раньше было 15 мельниц.

"Мельницы также были важными указателями для путешественников. Продолжаем отстраивать эту территорию, на которой исторически несколько веков проводили ярмарки. Каждый год 2,5 тыс. посетителей остается на ночевку. В этом году сутки будут стоить от 100 до 200 грн. Село зарабатывает, но хаотично - никто системно не заботится о развитии туристической отрасли. ООО "Сорочинская ярмарка" продолжает заботиться о социальной ответственности и в этом году за собственные средства отремонтировали Великосорочинський храм, поддерживаем футбольную команду и подарили детскую площадку".

21 августа гости ярмарки будут поражены песнями группы "Ляпис-98". 24 августа посетителям подарит концерт группа "Kazka". 25 августа будет развлекать Verka Serduchka с собственным коллективом. 26 августа "95 квартал" и группа "ВВ" порадуют гостей ярмарки шутками и непревзойденным звучанием украинской песни. Стоимость билетов на официальном портале ярмарки.

120 тысяч зрителей пришли на концерт Олега Винника в 2017 году во время Сорочинской ярмарки. Несколько десятков тысяч зрителей спели вместе с Олегом Винником его главные хиты. Во время исполнения композиции "Нино" на площади перед сценой не осталось ни одного человека, который не подпевал. Публика устроила импровизированный флешмоб с огнями и танцами. "Я желаю нашей стране большого человеческого многолетнего нескончаемого счастья!" - обратился к присутствующим Винник.