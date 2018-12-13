Праздник Андрея или Калита: приметы и запреты

На праздник Андрея женщины гадают своего суженого. Фото: 24tv.ua

Православные христиане в ночь на 13 декабря отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного. В народе этот праздник называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, а незамужние девушки в ночь на 13 декабря гадают на суженого.

Христианская легенда гласит, что святой Андрей назван Первозванным, потому что был призван первым из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Он был свидетелем служений спасителя, его распятия и воскрешения из мертвых. По преданию, апостол Андрей проповедовал в Крыму, потом по Днепру дошел до места, где впоследствии возник Киев.

"На горах этих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь", - сказал апостол ученикам.

Он был распят в греческом городе Патры на кресте, имевшем X-образную форму. Впоследствии крест получил название Андреевский. Апостол Андрей Первозванный - покровитель профессий, связанных с морем.

Согласно украинской традиции, на Андрея Первозванного девушки и женщины гадают. Также молодежь собирается вместе, чтобы выполнить обряд "кусание Калиты". Ребятам нужно, не засмеявшись, верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусок калиты. Тем, кому это удается, судьба обещает счастливый брак, а кто был не очень умелым, - шел от калиты с измазанным сажей лицом.

Церковь запрещает такие развлечения, потому что праздник приходится на Рождественский пост, и гадания считают грехом. Верующим стоит пойти в храм на службу и помолиться. В незамужних женщин есть шанс в этот день вымолить себе счастливую семейную жизнь.

Приметы на Андреев день

Если идет снег - зима будет долгой и морозной. Если снег выпал до 13 декабря - зима будет теплой и мягкой. Солнечная погода в этот день обещает богатый урожай следующего года.

Что нельзя делать

Заниматься домашними работами, шить. Нельзя гадать по церковному предписанию. Также нельзя устраивать громкие гуляния с алкоголем.