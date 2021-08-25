Праздник 26 августа: что сегодня отмечают в церкве

26 августа церковь отмечает перенесение мощей преподобного Максима Исповедника.

Gazeta.ua предлагает узнать подробнее историю жизни преподобного.

Максим Исповедник родился около 580 года Божьего в благочестивой семье христиан. Родители смогли дать ему разностороннее образование и привить любовь к Евангелию. Достигнув зрелости преподобный Максим решил поступить на военную службу к императору Ираклия, но со временем понял, что его призвание совсем другое. Святой отправился в Хрисопольськои обители, где принял монашеский постриг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именинники 26 августа: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

Он не мог мириться с учением еретиков, которые утверждали, что якобы Спаситель Иисус Христос имел одну волю - божественную. Преподобный Максим Исповедник утверждал, что Христос, имея две природы, имел при этом и две воли: божественную и человеческую. Своих взглядов исповедник не отрекся даже под многочисленными пытками.

Максим Исповедник составил толкования трудных мест Священного Писания, объяснение молитв, комментарии к произведениям других отцов Церкви, объяснение богослужения, диспуты, трактаты и письма.

Автор: kyiv-pravosl.info

26 августа отмечается народный праздник Тихон Страстной. Наши предки в этот день чтили богослова Тихона Задонского. В этот день по традиции принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". Поэтому праздник и получил такое название.