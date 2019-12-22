Православная церковь отслужит рождественскую литургию 25 декабря

На Волыни рождественскую литургию отслужат 25 декабря. Фото: УНИАН

В Волынской епархии Православной церкви Украины рождественскую литургию отслужат и 25 декабря, и 7 января.

"25 декабря, в 10.00 службу Божью в кафедральном соборе Святой Троицы по случаю Рождества Христова в соответствии с Новоюлианским календарю возглавит митрополит Луцкий и Волынский Михаил. По словам владыки, начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде - от 25 декабря по 7 января", - говорится в сообщении пресс-службы Волынской епархии ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приметы на Новый год: как накликать беду

В ноябре группа прихожан Православной церкви Украины обратилась к митрополиту с открытым письмом с просьбой о введении празднования Рождества 25 декабря, не отвергая и 7 января.

Назвали 5 традиционных рождественских напитков, которые не только создадут праздничное настроение, но и согреют. Список традиционных праздничных напитков собрали sg.asiatatler.com.