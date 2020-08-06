Правоохранители разоблачили деятельность "черных" сall-центров

В Киеве пресекли деятельность группы телефонных мошенников. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители заблокировали деятельность "черных" колл-центров, которые под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры. Киев.

"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 8 следователями полиции совместно работниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области разоблачена и прекращена деятельность группы телефонных мошенников, которые под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следователей, преступная группа, участники которой использовали незаконно полученные базы клиентов украинских и иностранных финансовых учреждений, чтобы снимать средства с их счетов действовала длительное время на территории Киева и города Днепра.

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"Для осуществления мошеннической схемы организаторы арендовали помещения, в которых создавали Call-центры, обеспечивали их необходимым техническим оборудованием и подбирали персонал. Так, по указанию организаторов операторы Call-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированный вход в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили им в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета ", - отметили в прокуратуре.

Следователи установили, что в данной схеме были задействованы около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются.

В ходе обысков по месту жительства участников преступной схемы и по адресам расположения Call-центров правоохранителям удалось изъять техническое оборудование, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении подозрения причастным лицам.

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