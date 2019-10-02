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Правоохранители проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе

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Правоохранители проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе
На Житомирском бронетанковом заводе устроили обыски. Фото: Newsua

На Житомирском бронетанковом заводе проходят обыски.

На предприятии находятся сотрудники ГБР, полиции и руководство военной прокуратуры Центрального региона. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает Укринформ.

"На Житомирском бронетанковом заводе продолжаются санкционированные обыски на основании постановления следственного судьи в рамках уголовного производства", - отметили в пресс-службе ведомства.

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Житомирский бронетанковый завод - государственное предприятие, что специализируется на капитальном ремонте и модернизации бронетанкового вооружения и техники. Он является одним из ведущих украинских предприятий, что осуществляет капитальный ремонт и глубокую модернизацию гусеничной боевой техники (боевые машины пехоты и десанта), а также лицензионное производство современных боевых модулей для БМП.

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