Правоохранители остановили контрабанду ценных икон из жемчуга

Мужчина сбывал иконы за границу. Фото: facebook.com/VladislavAbdula

На Харьковщине правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза из Украины культурных ценностей, среди которых - старинные иконы из натуральных жемчужин.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в регионе Владислав Абдула в Facebook.

"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления", - отметил Абдулла.

По данным следователей, мужчина покупал иконы по всей Украине. Он занимался поиском покупателей за рубежом через интернет и нелегально переправлял ценности почте от имени подставных лиц.

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Человек перепрятал иконы внутри компьютерной техники.

Как отмечается, в течение июля правоохранители задокументировали, как подозреваемый дважды отправлял международные посылки со старинными иконами из натуральных жемчужин в США. Эти отправления блокировали и конфисковывали.

В двух автомобилях DAF и MAN, которые направлялись из Беларуси в Украину с грузом макулатуры, пограничники обнаружили более 130 000 пачек контрабандных сигарет. Товар остановили в пункте пропуска "Новые Яриловичи", сообщает Госпогранслужба.