Правоохранители остановили контрабанду ценных икон из жемчуга

На Харьковщине правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза из Украины культурных ценностей, среди которых - старинные иконы из натуральных жемчужин.
Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в регионе Владислав Абдула в Facebook.
"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления", - отметил Абдулла.
По данным следователей, мужчина покупал иконы по всей Украине. Он занимался поиском покупателей за рубежом через интернет и нелегально переправлял ценности почте от имени подставных лиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уровень контрабанды на Луганщине снизился на 75% - Тука
Человек перепрятал иконы внутри компьютерной техники.
Как отмечается, в течение июля правоохранители задокументировали, как подозреваемый дважды отправлял международные посылки со старинными иконами из натуральных жемчужин в США. Эти отправления блокировали и конфисковывали.
В двух автомобилях DAF и MAN, которые направлялись из Беларуси в Украину с грузом макулатуры, пограничники обнаружили более 130 000 пачек контрабандных сигарет. Товар остановили в пункте пропуска "Новые Яриловичи", сообщает Госпогранслужба.
Комментарии