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вторник, 24 декабря 2019 22:25

Правоохранители изъяли у "закладчиков" наркотиков на 2 млн грн

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Правоохранители изъяли у &quot;закладчиков&quot; наркотиков на 2 млн грн
Злоумышленники распространяли наркотики методом закладок. Фото: Нацполиция

В Хмельницком правоохранители разоблачили злоумышленников, которые распространяли наркотики методом "закладок".

В наркодилеров изъяли "товар" на сумму около 2 млн грн, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Так во время обыска по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли более 7 кг марихуаны так называемых элитных сортов, 119 растений конопли, около 1,5 кг прекурсора, уже готового амфетамина весом около 200 грамм, а также различные наркотические таблетки и оборудования. Часть наркотиков уже была пофасована для закладок.

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Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Кременчуге Полтавской области двое пьяных 13-летних школьниц лежали посреди улицы без сознания. Несовершеннолетних обнаружили патрульные и сразу вызвали "скорую".

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