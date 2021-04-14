"Правление Зеленского противоречиво: одной рукой он подписывает важные указы, другой – филькины грамоты" - Муждабаев

Айдер Муждабаев: "Правление Зеленского контраверсийно: я часто не могу понять, где правда, где ложь". Фото: Facebook

Деятельность Владимира Зеленского на должности президента очень противоречива. Его риторика стала более решительной, но слова расходятся с делами. Команда президента смыла старую элиту, но не создала новой. Единственный крымскотатарский телеканал ATR лишен государственной поддержки. Свою оценку двухлетнему пребыванию Зеленского у власти Gazeta.ua дал украинский крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев.

Стал ли Зеленский президентом? Способен ли он на это?

Не мне как журналисту об этом судить. Да и в принципе объективно судить об этом сложно, поскольку в одно и то же время происходят взаимоисключающие вещи. Я бы хотел, чтобы его политика стала более последовательной и стратегической. Буду говорить по своей главной теме. Возьмём последнее – утверждённую президентом стратегию по возвращению Крыма. Стратегия – это не несколько листков бумаги, написанных ясно в спешке, под заявление президенте о подготовке действительно необходимой международной "Крымской платформы". Стратегия – это 15 томов, по ВСЕМ направлениям внутренней и внешней политики с дорожной картой, исполнителями и сроками. А за ситуацию с лишением господдержки единственного крымскотатарского телеканала ATR невероятно стыдно и перед нашим народом, борющимся за Украину в оккупации, и перед иностранными партнерами. Чиновники на глазах у молчащего президента делают все, чтобы ATR прекратил вещать на Крым. Врут на каждом шагу, так, что у иностранцев сворачиваются уши, заказывают грязную пророссийскую клевету на крымских татар в Интернете. Правление Зеленского очень контраверсийно. Президенту и его команде хочется верить. А я часто не могу понять, где правда, где ложь, где настоящее, а где фейк. Европейцы, с которыми я общаюсь, также не видят последовательности, цельности. Например, они уже просто прямым текстом пишут в февральской резолюции "Об Ассоциации ЕС с Украиной": "Европейский Парламент настаивает на том, чтобы украинские власти решали проблемы единственного крымскотатарского телеканала ATR и предложили стабильный механизм финансовой и технической поддержки, чтобы телеканал мог продолжать вещание на оккупированный Россией Крым". А что они видят? Президент ничего не комментирует, а его чиновники делают, что хотят. Давно и эффективно работающий против оккупантов крымскотатарский канал лишают минимально необходимой поддержки государства – и одновременно говорят, что хотят бороться с российской пропагандой. При этом выделяют шальные деньги на спешно созданный телеканал "Дом", где за 1 млн. гривен в день бюджетных денег крутят старые бесплатные советские фильмы. Какой-то сюр. Ничего понять не возможно. Даже нам, а западным партнёрам тем более.

Какие качества он приобрел за 2 года?

Он в большой степени перестал быть артистом. То есть часть артиста в нем осталась и всегда будет. Как мне кажется, его подчиненные это понимают и часто играют, имитируют вместо того, чтобы действовать. И эффективность от этого страшно страдает. Два года назад я знал о нем как о человеке только то, что он хороший парень, он даже в 2015 году помогал каналу ATR как руководитель "Квартала", его сценаристы писали для нас сатирическую политическую программу, и денег за это Владимир Зеленский брать отказался. А теперь я не знаю, что происходит. Для меня он, исходя из всего этого, не очень цельный и непонятный. С одной стороны – подписывает важные для безопасности Украины указы, с другой, той же рукой, – филькины грамоты, которые неловко читать. Вот ещё пример. Его правительство принимает стратегию развития крымскотатарского языка – и одновременно не даёт средств на оплату спутника, через который вещает на Крым детский телеканал Lâle, который входит в ATR. А он – единственный на крымскотатарском 24 на 7, только через него дети в оккупации могут слышать свой литературный язык, смотреть обучающие программы и мультики.

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Как изменилась его риторика? В чем это можно проследить?

Риторика стала более воинственной. Я это прогнозировал два года назад. Но то, что происходит в армии, особенно на уровне комсостава, эту риторику, так скажем, не совсем отражает. Его слова, его поездки на фронт часто вступают в смысловое противоречие с тем, что происходит в Вооруженных Силах. С тем, какие приказы "на земле" получают солдаты и офицеры. Само главное в конституционных обязанностях Президента – это внешняя политика и безопасность страны. Порошенко, что бы кто про него ни говорил, внешнеполитический фронт держал хорошо. Сейчас, с приходом к власти в США Байдена, поддержка Украины резко возросла. Угроза войны со стороны России дополнительно оживила Запад. Нам надо перестать игнорировать западных партнеров, мы это делаем слишком часто, пытаемся их "обхитрить", какие-то реформы/обязанности не выполнить, и им это надоело. С этим в условиях обострения с русскими нам пора кончать. Я желаю Владимиру Зеленскому – как человеку и как президенту – только хорошего. Я хочу, чтобы все его слова и действия соответствовали занимаемой им высочайшей должности.

Что можно отнести к позитивам его президентства?

Свободный проход улицей Банковой – это здорово. Кроме того, при нем хорошо работают службы по отмыванию краски, я недавно проезжал на самокате и убедился. В отличие, к примеру, от судебной системы. Во власть пришло много молодых людей. Это плюс Зеленского. Но минус в том, что из этих молодых каждый второй – прохиндей. Я воспринимал команду президента Зеленского в том числе и как некое средство для смывания всего старого в политике. Часть старой элиты действительно была зеленой волной смыта. В этом тоже есть позитив. Но я вижу очень много противоречивого за первые два года президентства. Следующие два года для Зеленского будут совсем другими. Он уже не начинающий пилот гражданского самолета – он волей-неволей сел за штурвал истребителя.

Как за два года изменилась страна?

Для меня в Украине сущностно не изменилось ничего. Кто был за Украину – тот и есть за неё, а кто был дерьмом – тот им и остался. Если же о практичном, то довольно много дорог построили, хотя их строили и при предыдущем президенте. Но – снова одновременно – в стране просто омерзительная ситуация с ковидом, и это – прямая ответственность перед людьми и вина Зеленского через тех, кого он назначил на посты, которым эти люди не соответствуют.

Разочаровался ли избиратель Зеленского?

Очень трудно понять, что такое электорат Зеленского. Пророссийская часть его избирателей безусловно разочаровалась. Проукраинские избиратели? Не знаю. Слишком много противоречий, повторю, в его деятельности. То его министры предлагают дать воду в Крым, то РНБО закрывает каналы Медведчука. Я не знаю, как комментировать такой стиль президентского правления. А правление именно его – через монобольшинство.

А сама Зеленский не разочаровался во власти?

Я, может быть, хотел бы ему задать этот вопрос при встрече. А наблюдая издалека думаю, что нет, не разочаровался. Вижу, что деятельность на посту президента его очень сильно заводит. Хорошо это или плохо? Не могу сказать однозначно. Опять же из-за контраверсийности политики.

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Зеленский – марионетка олигархов или самостоятельная фигура?

Я в целом не очень верю в независимость политиков от олигархов в Украине. Практически любой политик в какой-то форме от них зависит. Олигархи создают и разрабатывают свои политические проекты. Эта традиция кучмовской Украины, увы, никуда не делась. Появились более молодые лица, но методы часто те же. И снова контраверсийность: в США Коломойский – преступник, у нас – законопослушный человек. Но рано или поздно Зеленскому придется дать прямые и подтверждённые делами ответы на прямые вопросы. Хотя бы на эти два: кто такой Коломойский и кто такой Путин?