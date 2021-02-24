 
Ексклюзивы
1/5
За чего в Украине качество образования становится хуже - эксперт
За чего в Украине качество образования становится хуже - эксперт
Просмотров: 243
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1359
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3519
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 837
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
9 Просмотров: 2169
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 504
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1386
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 810
Фото
Все фото
3
5
11
4
4
Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто - что изменилось
Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто - что изменилось
В Дании напечатали украинские книги
В Дании напечатали украинские книги
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Протесты возле ОП: активисты сожгли шлемы правоохранителей
Протесты возле ОП: активисты сожгли шлемы правоохранителей
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
Видео
Все видео
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
Показали новейшее украинское оружие
Показали новейшее украинское оружие
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 423
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1386
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 684
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 549
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 14:49

Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто - что изменилось
3

  Комментировать

Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто.

Отныне для детей ростом до 1,45 м нужно обязательно иметь удерживающие системы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Перечень нововведений по перевозке детей.
Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Перечень нововведений по перевозке детей.
Перечень нововведений по перевозке детей.

"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируете перевозить ребенка, рост которого менее 145 сантиметров", - пишет Гончаренко.

Для ознакомления с новыми правилами он опубликовал сравнительную таблицу.

С 2022-го планируют ввести обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине. Новые правила будут вводить постепенно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто - что изменилось». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 15435
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14418
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 7974
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 7470
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 6939
Общество
Доступное жилье в Украине: глава НБУ Шевченко рассказал, будет ли бум на ипотечном рынке
Доступное жилье в Украине: глава НБУ Шевченко рассказал, будет ли бум на ипотечном рынке Просмотров: 99
СБУ "плюнула" в посольство России упоминанием о Крыме
СБУ "плюнула" в посольство России упоминанием о Крыме Просмотров: 486
В Дании напечатали украинские книги
В Дании напечатали украинские книги
5
 Просмотров: 144
Снижение остроты зрения и носовые кровотечения - астролог назвала знаки из группы риска
Снижение остроты зрения и носовые кровотечения - астролог назвала знаки из группы риска
 Просмотров: 279
По цене "единички" в Киеве можно приобрести трехкомнатную квартиру в Одессе - инфографика
По цене "единички" в Киеве можно приобрести трехкомнатную квартиру в Одессе - инфографика Просмотров: 441
Больше всего комментируют
9
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 55331
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть