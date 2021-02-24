Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто - что изменилось

Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто.

Отныне для детей ростом до 1,45 м нужно обязательно иметь удерживающие системы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируете перевозить ребенка, рост которого менее 145 сантиметров", - пишет Гончаренко.

Для ознакомления с новыми правилами он опубликовал сравнительную таблицу.

С 2022-го планируют ввести обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине. Новые правила будут вводить постепенно.