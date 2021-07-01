Правительство утвердило международный Covid-паспорт

В Кабмине окончательно согласовали вид и правила функционирования Covid-сертификата.
Уже 1 июля в Украине начали тестировать цифровые прототипы сертификатов, сообщает Правительственный портал.
Разработать образец документа МЗ и Минцифры должны в течение месяца:
правила подтверждения действия Covid-сертификата;
образец Covid-сертификата.
МИД должен подготовить договоры о международном признании документов и узнать, где именно их можно будет использовать
Получить документ можно будет в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной - через приложение "Дия".
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С 1 июля в Европейском Союзе ввели Covid-сертификаты. В Минздраве отмечали: этот документ в Украине будет идентичным к европейскому.
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