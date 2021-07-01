Правительство утвердило международный Covid-паспорт

Утвердили паспорта вакцинации. Фото: Reuters

В Кабмине окончательно согласовали вид и правила функционирования Covid-сертификата.

Уже 1 июля в Украине начали тестировать цифровые прототипы сертификатов, сообщает Правительственный портал.

Разработать образец документа МЗ и Минцифры должны в течение месяца:

правила подтверждения действия Covid-сертификата;

образец Covid-сертификата.

МИД должен подготовить договоры о международном признании документов и узнать, где именно их можно будет использовать

Получить документ можно будет в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной - через приложение "Дия".

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С 1 июля в Европейском Союзе ввели Covid-сертификаты. В Минздраве отмечали: этот документ в Украине будет идентичным к европейскому.