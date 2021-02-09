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вторник, 09 февраля 2021 18:28

Правительство смягчило карантин - что разрешили

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Правительство смягчило карантин - что разрешили
Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия. Фото: pexels.com

Правительство смягчило ограничения для образовательных и профессиональных мероприятий.

Постановлением правительства от 6 февраля позволили принимать посетителей в учреждениях культуры. Можно проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия по наполненности до 50% мест в зале или из расчета 1 человек на 5 кв. м, сообщает "Украинская правда".

В зале свободные места должны быть рядом, спереди и сзади.

Раньше запретили проводить в развлекательных заведениях и заведениях питания празднования, банкеты, мастер-классы и другие мероприятия. В музеях и на выставках должны присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м.

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Запретили концерты, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, если в них принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками.

Усиливать карантин в Украине до апреля-мая не требуется. "Согласно нашей стратегии, мы не думаем, что нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Дата
09
февраля

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