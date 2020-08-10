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понедельник, 10 августа 2020 20:44

Правительство пугает украинцев неутешительными прогнозами относительно коронавируса

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Правительство пугает украинцев неутешительными прогнозами относительно коронавируса
Смертность от коронавируса может вырасти. Фото: Reuters

Количество смертей увеличится до 40-50 ежедневно, если каждые сутки в Украине будут фиксировать более 2 тыс. случаев коронавируса.

Об этом заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщаю "Украинская правда".

Там заявили, что вторая волна пандемии коронавируса уже начинается в Германии. Ее ждут в Польше, Франции и Нидерландах.

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"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - сказал Зеленский.

В список стран "красной зоны" Украина добавила Польшу, Нидерланды и Грецию. В "зеленую зону" вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

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