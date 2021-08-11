Правительство продолжает режим чрезвычайной ситуации в Украине

В Украине полностью вакцинированы более 2,5 млн человек. Фото: Reuters

Кабинет министров продолжает адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября.

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций тяжелых больных. Учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года", - сообщил Шмыгаль.

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По словам профессора Оксфордского университета Эндрю Полларда, штамм Delta делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса. В Украине подтвердили около 150 случаев заболевания штаммом Delta. Экс-министр здравоохранения Олег Мусий прогнозирует новую волну заболевания уже через две недели.