Правительство продолжает режим чрезвычайной ситуации в Украине

Кабинет министров продолжает адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября.
Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций тяжелых больных. Учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года", - сообщил Шмыгаль.
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По словам профессора Оксфордского университета Эндрю Полларда, штамм Delta делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса.
В Украине подтвердили около 150 случаев заболевания штаммом Delta. Экс-министр здравоохранения Олег Мусий прогнозирует новую волну заболевания уже через две недели.
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