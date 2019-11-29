Правительство продало трое крупных государственных объектов на 108, 5 млн грн

От продажи объектов выручили 108,5 млн грн. Фото: slovoidilo

Госбюджет получит 108, 5 млн грн от продажи трех объектов государственной собственности Фондом государственного имущества.

Также Фонд госимущества продолжит работу по 415 объектах из 500, которые ему недавно передало правительство. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Крупнейшие среди проданных недавно государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн грн, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн грн. Кроме того, за 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов. А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая ", который продан на 35% дороже стартовой цены", - говорится в сообщении.

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