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среда, 17 марта 2021 16:05

Правительство приняло проект закона относительно прав работников

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Правительство приняло проект закона относительно прав работников
Кабинет министров одобрил проект относительно прав работников. Фото: oormmpu.com.ua

17 марта Кабмин принял проект закона об усилении защиты прав работников. Благодаря этому хотят разрешить физлицам заключать договоры с профсоюзами и усилить защиту от дискриминации.

Проект закона предусматривает возможность заключения коллективного договора физическими лицами, использующими наемный труд, сообщается на заседании.

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Работодатели будут обязаны знакомить работников со всеми изменениями в недельный срок. Обе стороны должны обеспечивать беспрепятственный доступ к документу и возможность копирования.

Срок действия условий коллективного договора устанавливается не менее чем на год в случае реорганизации, смены собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица. Работодателей также обяжут присылать сообщение о запланированном массовом увольнении профсоюзному представителю, а за нарушение требований усилят ответственность.

В закон еще добавят часть о недопущении дискриминации в объявлениях по трудоустройству. А лица, испытавшие нарушения в этой части, будут иметь право обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и морального вреда.

Этот законопроект разработан во исполнение пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС. Он также имплементирует основы отдельных положений актов законодательства ЕС и международно-правовых актов Международной организации труда.

Проект закона об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине во втором чтении могут принять в Верховной Раде в пятницу, 19 марта.

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Дата
17
марта

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