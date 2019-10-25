Правительство предлагает такую ​​реформу, все украинские земли могут скупить иностранцы - эксперт

Власть анонсирует запуск рынка земли с 1 октября 2020 года. По большому счету, никаких особых подготовок для этого делать не надо.
Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.
"Есть миф, что Украина не имеет земельного кадастра. Но он есть. Все сельскохозяйственные земли зафиксированы. Селяне сдают свои участки в аренду. Они не могли бы делать этого, если бы наделов не было в реестре", - говорит эксперт.
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Однако, по его словам, с земельной реформой есть другая проблема.
"Украинцев пугали, что землю скупят иностранцы. Но реформа, которую предлагает правительство, вводит именно такую модель.
"Наши агроолигархи не имеют ресурсов, чтобы скупить много земель. Могут выступать лоббистами или посредниками для иностранных компаний. Для этого нужны миллиарды долларов наличными", - добавляет экономист.
Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.
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