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воскресенье, 27 октября 2019 20:23

Правительство предлагает такую ​​реформу, все украинские земли могут скупить иностранцы - эксперт

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Правительство предлагает такую ​​реформу, все украинские земли могут скупить иностранцы - эксперт
Наши олигархи могут выступать лоббистами или посредниками для иностранных компаний. Фото: Тарас Подолян

Власть анонсирует запуск рынка земли с 1 октября 2020 года. По большому счету, никаких особых подготовок для этого делать не надо.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Есть миф, что Украина не имеет земельного кадастра. Но он есть. Все сельскохозяйственные земли зафиксированы. Селяне сдают свои участки в аренду. Они не могли бы делать этого, если бы наделов не было в реестре", - говорит эксперт.

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Однако, по его словам, с земельной реформой есть другая проблема.

"Украинцев пугали, что землю скупят иностранцы. Но реформа, которую предлагает правительство, вводит именно такую ​​модель.
"Наши агроолигархи не имеют ресурсов, чтобы скупить много земель. Могут выступать лоббистами или посредниками для иностранных компаний. Для этого нужны миллиарды долларов наличными", - добавляет экономист.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.

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Дата
27
октября

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