Правила карантина: что нужно для поселения в отели в Карпатах

Посетители в помещениях должны быть в масках. Фото: Booking.com

Поселение в отеле в Карпатах будет производиться только при наличии Covid-документов.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

При поселении нужно иметь один из документов – Covid-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса.

Работники горнолыжных курортов должны проводить скрининг температуры всем сотрудникам перед началом работы, а также объяснять важность вакцинации.

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На всей территории должны быть размещены информационные материалы о правилах соблюдения карантинных требований.

Также Минздрав рекомендует при проверке ковидных документов давать посетителям специальные отметки, чтобы не нужно было постоянно проверять наличие сертификата или другого документа.

Посетители должны в закрытых помещениях и в местах общего пользования находиться в защитных масках.

6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Люди, не имеющие по крайней мере одной прививки от Covid-19 или отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, на желтом уровне эпидемической опасности не смогут: принять участие во всех массовых мероприятиях: культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других; посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны; для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.