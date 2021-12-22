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среда, 22 декабря 2021 19:15

Пожарные-монахини: возгорания в Черкасской области будут тушить женщины в рясах
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Фото: ГСЧС Украины

В Украине 22 декабря заработала первая добровольная пожарная команда, в которой будут нести службу монахини.

Ее открыли в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины в Черкасской области, сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

"На вызовы будут выезжать пятеро добровольцев - игуменья Иллария, две послушницы монастырю Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля", - говорится в сообщении.

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Пожарные-монахини будут не только следить за территорией монастыря. Под их защитой будут находиться жители семи сел и двух селений.

"Ведь расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 км", - отметили спасатели.

Добровольцы прошли обучение. Тренировались и отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.

В гостиничном комплексе "Баттерфляй" под Винницей 22 декабря в 02:55 вспыхнул пожар. В 05:09 его удалось локализовать, в 5:26 – ликвидировать. Один человек погиб. Еще двое – пострадали.

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Дата
22
декабря

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