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вторник, 23 февраля 2021 04:54

Пожар в зоне ООС. Назвали имя одного из погибших военных

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Пожар в зоне ООС. Назвали имя одного из погибших военных
Погиб боец Николай Лебидь. Фото: Соцсети

В районе проведения операции объединенных сил в Донбассе погиб 22-летний боец ​​с Полтавщины Николай Лебидь.

Он был одним из трех бойцов, которые погибли в результате пожара в блиндаже. Такая информация появилась в сообществе "АТО-Майдан-Кременчуг" в Facebook.

Трагедия произошла возле Донецкого аэропорта.

"В течение 2-3 дней еще будет работать комиссия по установлению ДНК, а уже ближе к выходным Кременчуг снова будет в трауре по своему воину, по своему защитнику, за сыном Украины Николаем Лебидем. Царство Небесное, соболезнования родным, друзьям. Слава Героям!" , - говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что в зоне ООС после пожара тлеют блиндажи.

В понедельник главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что тушение огня продолжается. Он подчеркивал, что нет информации о возможных погибших солдат.

Позже стало известно, что жертвами пожара стали 3 военных.

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