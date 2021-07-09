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воскресенье, 11 июля 2021 03:03

Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить свой день именин
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11 июля День Ангела празднуют Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф и Сергей. Не забудьте поздравить своих знакомых и близких с праздником.

Православный христианин носит имя святого, в честь которого он назван. Имя выбирается по церковному календарю, каждый день которого посвящен памяти того или иного святого.

После совершения Таинства крещения святой, имя которого выбрано ребенку или взрослому во время крещения, становится его небесным покровителем.

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Считается, что это имя, данное при крещении, остается с человеком на всю жизнь и не подлежит замене. Имя святого, после смерти человека, повторяется церковью, когда возносятся молитвы об упокоении его души.

Чтобы определить свой день именин, в церкви составили следующее правило: если в календаре встречаются несколько дней памяти святых, то вашим Днем Ангела является ближайший из этих дней после вашего дня рождения.

Поздравление с Днем Ангела

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!

***

Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал –
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.

Фото: pinterest.ru

11 июля в народе почитают Крапивные заговенье. Праздник отмечают накануне дня святых Петра и Павла. В этот день почитали целебные свойства крапивы и заготавливали ее на зиму, устраивали гуляния и готовили из нее блюда.

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