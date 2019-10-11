Поздравительные открытки ко Дню защитника Украины

День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября, начиная с 2014 года. С 2015 года праздник официально является выходным днем.
В этот день украинцы поздравляют всех защитников Украины. Лучшие картинки с поздравлениями с Днем защитника Украины подобрали Факты ICTV.
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Каждый украинский военный и защитник украинской независимости, который рискует жизнью будет благодарен за поздравления.
На праздник Покрова, что празднуют 14 октября, украинцы устроят российским захватчикам, засевших в Донецке, яркую диверсию.
Поднимут в небо огромный флаг Украины, написал на странице в Twitter активист Влад Борода.
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