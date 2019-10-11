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пятница, 11 октября 2019 14:05

Поздравительные открытки ко Дню защитника Украины
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День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября, начиная с 2014 года. С 2015 года праздник официально является выходным днем.

В этот день украинцы поздравляют всех защитников Украины. Лучшие картинки с поздравлениями с Днем защитника Украины подобрали Факты ICTV.

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Каждый украинский военный и защитник украинской независимости, который рискует жизнью будет благодарен за поздравления.

Поздравления ко Дню защитника Украины
Фото: fakty.com.ua
Поздравления ко Дню защитника Украины
Поздравления ко Дню защитника Украины
Поздравления ко Дню защитника Украины
Поздравления ко Дню защитника Украины

На праздник Покрова, что празднуют 14 октября, украинцы устроят российским захватчикам, засевших в Донецке, яркую диверсию.

Поднимут в небо огромный флаг Украины, написал на странице в Twitter активист Влад Борода.

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Дата
11
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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