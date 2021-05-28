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суббота, 29 мая 2021 19:15

Появление первого электрического трамвая отметили увлекательной выставкой: яркие фото
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Во Львове в трамвайном депо состоялась выставка подвижного состава. Ее посвятили 127-летию первого электрического трамвая.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Фото: Александр Мазуренко

На выставке экспонировались восемь моделей трамвая. Один из старейших исправных экземпляров 1903 года изготовления. Сейчас он экскурсионный, но ранее такая модель курсировала на Высокий замок.

"31 мая 1894 года во Львове вышел на рельсы первый электрический трамвай. Всего в Львове было несколько трамвайных эпох. Первая эпоха электрического трамвая началась с трамвая компании Siemens. В Вене были созданы первые трамвайные вагоны, которые курсировали Львовом", - сообщил Андрей Калник, начальник вагоноремонтных мастерских Львовэлектротранса.

С 1903 по 1909 год во Львове курсировали трамваи, изготовленные в польском городе Санку. Потом ездили немецкие трамваи Gotha T57. Четвертая эпоха - чехословацкая. Тогда ходили вагоны Tatra. И последняя эпоха - современная, представленная вагонами концерна "Электрон", добавили специалисты.

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Днепровско-одесская компания "Татра-Юг" победила в тендере на поставку новых трамвайных вагонов для КП "Киевпастранс". Так, 20 современных трамваев вскоре будут курсировать Киевом.

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