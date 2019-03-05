Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"

Вышел официальный трейлер 8 сезона "Игры престолов". Фото: Рikabu

В сети появился первый официальный трейлер финального сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов".

Ролик опубликовали на YouTube во вторник, 5 марта. На данный момент он набрал более 450 тысяч просмотров.

В трейлере появляются хорошо известны поклонникам саги герои - Санса Старк, Деенерис Таргариен, Джон Сноу и Серсея Ланнистер. Ранее, главные герои кинокартины уже рассказывали о чрезвычайной конфиденциальности сценариев сериала, а также о шокирующих сюжетных поворотах, которые ожидают зрителей "Игры престолов". В трейлере показано, что все герои готовятся к решающей битве, которая может означать победу жизни или смерти.

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Финальный, 8 сезон сериала выйдет 14 апреля 2019.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогих проектов в истории американского телевидения.