Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"

 
Ексклюзивы
1/5
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
Просмотров: 81
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
Просмотров: 225
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Просмотров: 324
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 387
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
1 Просмотров: 522
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3879
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1152
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2241
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2142
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3852
Фото
Все фото
18
4
14
6
7
Русская блогерша показала, как выглядит &quot;упругие ягодицы&quot; в реальной жизни
Русская блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни
Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
Львов в огне: показали масштабы пожаров
Львов в огне: показали масштабы пожаров
Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
&quot;Стать супергероем может каждый&quot; - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Видео
Все видео
Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"
Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"
"Конец эпохи" - Укрзализныця начинает менять внутренний дизайн вагонов
"Конец эпохи" - Укрзализныця начинает менять внутренний дизайн вагонов
"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении
"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении
Гладковский-младший пообещал назвать имена тех, кто слил журналистам информацию
Гладковский-младший пообещал назвать имена тех, кто слил журналистам информацию
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2142
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2610
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1989
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1449
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4437
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 972
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 19:51

Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"

  Комментировать
Появился официальный трейлер финального сезона &quot;Игры престолов&quot;
Вышел официальный трейлер 8 сезона "Игры престолов". Фото: Рikabu

В сети появился первый официальный трейлер финального сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов".

Ролик опубликовали на YouTube во вторник, 5 марта. На данный момент он набрал более 450 тысяч просмотров.

В трейлере появляются хорошо известны поклонникам саги герои - Санса Старк, Деенерис Таргариен, Джон Сноу и Серсея Ланнистер. Ранее, главные герои кинокартины уже рассказывали о чрезвычайной конфиденциальности сценариев сериала, а также о шокирующих сюжетных поворотах, которые ожидают зрителей "Игры престолов". В трейлере показано, что все герои готовятся к решающей битве, которая может означать победу жизни или смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились необычные постеры сериала " Игры престолов"

Финальный, 8 сезон сериала выйдет 14 апреля 2019.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогих проектов в истории американского телевидения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие

Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний

Самое читаемое
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 19804
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 4 Просмотров: 17433
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 17254
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 17205
Русская блогерша показала, как выглядит &quot;упругие ягодицы&quot; в реальной жизни
Русская блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни
18
 Просмотров: 9270
Общество
США призвали Украину провести полный аудит Укроборонпрома
США призвали Украину провести полный аудит Укроборонпрома 1 Просмотров: 693
"$400 звучали, как приговор" - бизнесмен
"$400 звучали, как приговор" - бизнесмен
 Просмотров: 675
Появились последние новости о ситуации на Донбассе
Появились последние новости о ситуации на Донбассе Просмотров: 955
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
 Просмотров: 324
Убитый в Киеве бизнесмен не связан с делом "бриллиантовых прокуроров" - ГПУ
Убитый в Киеве бизнесмен не связан с делом "бриллиантовых прокуроров" - ГПУ Просмотров: 108
Больше всего комментируют
26
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
12
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
Голосов: 35504
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua