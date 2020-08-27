Появился обновленный список "красных зон" карантина

В "красную зону" попали населенные пункты в 5 областях Украины. Фото: Эспрессо

Появился обновленный список регионов "красной зоны" карантина.

Туда попали населенные пункты в пяти областях, в том числе два областных центра - Ивано-Франковск и Черновцы. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Так в "красную зону" попали следующие населенные пункты:

- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя; Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Беляевка и Измаил Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

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До 25 октября количество случаев коронавируса в Украине может достичь 360 тыс. Это произойдет, если граждане не будут придерживаться правил карантина.