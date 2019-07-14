Появилось видео скандального общения Колесникова с избирателями

Колесников к избирателю: "Ты наглый хам, тунеядец и бездельник!"

Кандидат в депутаты от "Оппозиционного блока" по 49 округу (Донецкая область) Борис Колесников во время общения с избирателями опустился до хамства.

Один из избирателей спросил Колесникова о вырубке деревьев, на что он ответил что "такому мордовороту вырубать ничего не будет". Видео опубликовала "Украинская правда" на своем Telegram-канале.

"Да что ты мне, ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, тунеядец, рожа уже в фотографию не влезает, и сидишь меня учишь - я к тебе поеду деревья рубать. А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник...Голосуй за кого хочешь. За Гнатенко, который приедет сюда, проголосуй. Я купил новые лифты в Константиновке за 350 тысяч, а он отремонтировал старые по 600", - говорит кандидат.

После этого унижения один из избирателей передал Колесникову пакет с предвыборной агитацией, на что тот отвечает: "Себе засунь его, знаешь куда. Чучело огородное".

На выборы в Верховную Раду Борис Колесников идет от "Оппозиционного блока" по 49 округу, куда входят Дружковка, Константиновка, Покровский и Константиновский районы Донецкой области. Борис Колесников - уроженец Донецкой области, бывший секретарь президиума "Партии регионов", бывший народный депутат, вицепремьерминистр и министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова (с 2010 по 2012 год).